В Подмосковье СКР возбудил дело после наезда на детей электрички

Трагедия случилось вчера около Расторгуево. Один ребенок погиб.

21 июня около 18:00 на Павелецкой ветке ЖД Подмосковья электричка Москва-Ожерелье наехала на двоих детей. В результате мальчик 12 лет от роду погиб. Девочка 13 лет в больнице. Подробности о состоянии ребенка пока не известны.