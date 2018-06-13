В Подмосковье СКР возбудил дело после наезда на детей электрички

Трагедия случилось вчера около Расторгуево. Один ребенок погиб.
21 июня около 18:00 на Павелецкой ветке ЖД Подмосковья электричка Москва-Ожерелье наехала на двоих детей. В результате мальчик 12 лет от роду погиб. Девочка 13 лет в больнице. Подробности о состоянии ребенка пока не известны.
По факту наезда СКР в Подмосковье возбудил уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя межрегионального следственного управления по транспорту Елена Марковская. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Это сделано после предварительного изучения обстоятельств. Место наезда было исследовано при помощи современного криминалистического оборудования. Следователями опрошена бригада электрички, проведено исследование подвижного состава, назначено несколько экспертиз.
Параллельно назначена следственная проверка и органами прокуратуры. О чем агентству ТАСС было сообщено Екатериной Коротковой, представителем ММТП. На место прибыл прокурор по делам транспорта Михаил Звягин. Как сказано, сделали это, чтобы скоординировать действия правоохранительных органов.