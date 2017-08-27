В Кингисеппском районе Ленобласти произошла серьёзная авария, пострадало два человека

Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, чем спровоцировал столкновение.

Картинка взята с паблика «Невские Новости» в социальной сети vk.com

ГИБДД по городу и Ленобласти сообщает об аварии в Кингисеппском районе, в результате которой пострадало два человека. Происшествие произошло на участке трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп. Водитель 1955 года рождения, управляющий Toyota Camry, по невыясненным причинам совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Transporter.

Авария произошла в районе 9 часов 50 минут утра, на 211 км трассы. Вместе с водителем Camry в машине находилась женщина 1954 года рождения, которая тоже получила повреждения. Мужчина, который был за рулём Vokswagen, не пострадал. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и одна бригада МЧС.

Видео взято из паблика «Невские Новости» в социальной сети vk.com

На момент вечера 22 июня новых сообщений о состоянии здоровья пострадавших нет, участок трассы очищен от поврежденного транспорта, движение восстановлено.