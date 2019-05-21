Житель Тулы присвоил 770 тысяч рублей, подделав документы по инвалидности

Мужчина предоставил в бюро медико-санитарной экспертизы заведомо фальшивые сведения о лечении в различных медучреждениях Тульской области.

Житель Советского района города Тулы присвоил 770 тысяч рублей, подделав документы по инвалидности. С целью добиться от Пенсионного фонда РФ в Тульской области такой суммы, мужчина отправил в бюро медико-санитарной экспертизы подложные сведения о нахождении на лечении в нескольких областных медучреждениях. Основываясь на этой информации, горожанину предоставили помощь в виде ежемесячного пособия и единовременной выплаты.

За эти действия против фиктивного инвалида заведено уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве. В данном случае следствие усмотрело признаки мошенничества при получении финансовых средств в большом размере. Материалы дела уже направили в следственный орган. Прокуратура Советского района взяла под контроль выполнение следственных действий по этому делу. Подробности случившегося выясняются.