В Иркутской области водитель сбил 5-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

За рулём оказался ранее судимый мужчина, не имеющий водительских прав.

Источники: pxhere.com, pixabay.com.

ДТП произошло 24 июня в посёлке Бургаз в Иркутской области. Как следует из сообщения пресс-службы МВД, 5-летний мальчик в одиночку без присмотра родителей гулял возле проезжей части, где его и сбил автомобиль.

Сведениями о марке машины и личности водителя сотрудники правоохранительных органов не располагали, так как виновник сразу скрылся с места ДТП. Мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в больницу прибывшими медиками, пишет «Ирк.ру».

Были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, благодаря чему удалось установить личность автомобилиста. За рулём оказался неоднократно судимый 29-летний мужчина, проживающий в Эхирит-Булагатском районе. Водительских прав у сбившего ребёнка водителя не оказалось. Кроме того, он отказался пройти медосвидетельствование.

Сообщается, что отправившего 5-летнего ребёнка на больничную койку и скрывшегося с места ДТП мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение 4 статей.