В Ивановской области разоблачили аферу с переселением из аварийного жилья

Правоохранители Ивановской области разоблачили мошенническую схему переселения граждан из аварийных квартир.

Аварийное жилье оказалось не таким дешевым. Источники:strategy24.ru, fishki.net

Фигуранта дела, экс-главу Новоулешинского сельсовета Тейковского района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при расходовании средств из местного бюджета. Как выяснили стражи порядка, с 2013-го по 2017 год Новоулешинский совет участвовал в областной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ивановской области». На реализацию программы выделяли деньги из областного бюджета, местного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Четыре года назад фигурантка дела вступила в сговор с оценщиком, который по ее просьбе завышал стоимость старого жилья примерно в пять раз. Если реальная стоимость квадратного метра квартиры составляла 5 тысяч рублей, то чиновница в отчете указывала стоимость 28 тысяч рублей за квадратный метр.

В СУ СК Ивановской области сообщили, что своими действиями чиновница нанесла урон бюджету на сумму, превышающую 5 млн рублей. Факт аферы выявили сотрудники регионального УФСБ. Несмотря на то, что злоумышленница ушла в отставку еще два года назад, ей придется предстать перед судом.