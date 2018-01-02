Убившую двухлетнего сына жительницу Кирова приговорили к 15 годам тюрьмы

Матери не понравилось, что малыш попросился на улицу, когда она выпивала с друзьями.

Суд приговорил кировчанку к 15 годам тюрьмы за убийство двухлетнего сына. Источники: kubnews.ru, novostroy.ru

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы жительницу Кирова, убившую двухлетнего сына во время посиделок с друзьями. Следствие разрабатывало версию, согласно которой 14 августа 2019 года 30-летняя кировчанка пришла в гости в квартиру на улице Дружбы, где ее угостили спиртными напитками. В разгар застолья двухлетний сын гостьи попросился на улицу, однако мать проигнорировала просьбы малыша и продолжила беседу. Тогда ребенок попытался сам выйти и даже толкнул входную дверь. В ответ на действия мальчика женщина взяла нож и нанесла ребенку несколько ударов. Малыш скончался на месте.

Женщина рассказывает, как происходило преступление в ходе следственного эксперимента. Источник:ren.tv

Сначала правоохранители подозревали в совершении преступления 41-летнего знакомого кировчанки, который находился в сильном алкогольном опьянении на момент совершения преступления. Однако позднее в убийстве двухлетнего сына созналась мать.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год.