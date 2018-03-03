В Индии женщина после 9-летних попыток забеременеть узнала, что она — мужчина

Медики нашли в ее семье еще трех «женщин» с подобным синдромом.

30-летняя индианка узнала о том, что родилась мужчиной. Фото взято с портала pexels.com

30-летняя жительница Индии имеет все внешние признаки женщины — голос, половые органы, молочные железы. После 9-летних попыток забеременеть результаты анализов показали, что она на самом деле — мужчина. У женщины нет яичников и никогда не было менструации. Но она не обращала на это внимания, не считая важным.

Кроме того, выяснилось, что индианка больна раком яичка. Первый раз в жизни жительница Калькутты обратилась в больницу именно по поводу болей в животе. Историю придал огласке онколог Анупам Дутта. Женщине было проведено кариотипирование, выявившее у нее наличие мужской ДНК.

Медики обследовали всю семью и нашли еще трех родственниц с таким же заболеванием. Синдром Морриса является наследственным заболеванием. Шанс родиться с такой патологией составляет 1:22 000. Человек, по сути — мужчина, но внешне выглядит как женщина.

Новость стала серьезным ударом для семьи. Но супружеская пара не опустила руки. Сейчас жена проходит курс химиотерапии. Врачи рекомендуют паре оставить все, как есть, и жить прежней жизнью.