В Подмосковье столкнулись фура и Mercedes, есть жертвы

В смертельном ДТП под Чеховым иномарку разрезало пополам.

Аварийный знак, сотрудник ДПС; картинка с портала Pixabay

Смертельное ДТП произошло на дороге А-108 в Подмосковье вечером 27 июня, сообщило издание «Чехов-Вид.ru». В Чехове при съезде с трассы М-2 «лоб в лоб» столкнулись фура и Mercedes. Машины ехали на высоких скоростях, удар был настолько сильный, что иномарку развернуло, разрезало пополам и снесло крышу кузова.

Фура съехала в кювет и задержалась деревьями. Большегруз не сильно пострадал.

В результате аварии есть жертвы: двое молодых пассажиров легковушки получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП. Водитель Mercedes в тяжелом состоянии доставлен в Чеховскую областную больницу, врачи борются за жизнь молодого человека. О состоянии водителя фуры ничего не сообщается.

На месте инцидента разбираются сотрудники ГИБДД. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Причины аварии пока не сообщаются.