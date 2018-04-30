Под Липецком водитель фуры предотвратил смертельное ДТП

Машины вовремя съехали с дороги, чтобы пропустить обгонявшую поток машин иномарку.

Аварийный знак, сотрудник ДПС. Источник: Pixabay

Утром 27 июня на трассе Липецк-Данков едва удалось избежать массовой аварии. Водитель иномарки на высокой скорости, вероятно, не заметив поток приближающихся машин, выехал на встречную полосу движения с целью обгона шеренги авто. Когда до лобового столкновения оставалось несколько метров, водитель движущейся впереди фуры быстро съехал на обочину, чтобы пропустить лихача. Учитывая скорость транспортных средств на трассе, своим маневром водитель большегруза предотвратил смертельное ДТП.

То же сделал автомобилист, двигавшийся навстречу иномарке. Запись из видеорегистратора он опубликовал в городском сообществе «ЧП48». В комментариях к ролику он поблагодарил водителя фуры, ведь их слаженный маневр предотвратил смертельное ДТП:

«Спасибо, что не убил и спасибо фуре которая съехала на обочину, чтоб нас не размазало по асфальту».

В комментариях под роликом горожане осудили лихача, едва не допустившего аварию. Пользователи Сети удивились, что на данном участке трассы разрешён обгон согласно дорожной разметке, так как дорога сильно уклоняется в сторону, а деревья вдоль трассы ограничивают обзор.