В Красноярске девушку избили битой из-за парня

Инцидент в мкр-не Солнечном сняли на камеру и опубликовали во «Вконтакте» очевидцы.

Источник фото портал sporter.md

27 июня, около часа ночи на детской площадке в Красноярске на мкр-не Солнечный избили девушку. Потерпевшей 21 год. Зачинщице 17 лет, она уже была ранее судима за кражу. Конфликт возник из-за парня. Девушки малознакомы. На площадке вместе с нападавшей было еще 3 «подруги». Произошедшее было снято жителями дома по улице Светлова на телефон и выложено в сетях ВКонтакте, в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» и в Instagram. Запечатлен финал избиения.

На видео видно, что девушка неподвижно лежит около качели, закрыв голову руками. Нападающая ходит вокруг, бьет ее по голове ногами и битой. Потом подруги уводят агрессора, забрав вещи и биту. Слышны мат, ругань и крики жильцов, чтобы хулиганки уходили. Девушка остается лежать на земле. Полиция, приехавшая по вызову очевидцев, там же ее и нашла.





Избиение девушки в Красноярске, мкр. Солнечный. Скрины из Instagram и с портала vk.com/kras_sunny

Пресс-служба ГУ МВД России «Красноярское» комментирует: потерпевшая написала заявление и в данный момент проходит медицинское освидетельствование. Часть девушек и подозреваемая задержаны, личности остальных устанавливаются.



