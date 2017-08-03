На Ямале мужчина взял кредит, чтобы «откупить» сына у мошенников

Житель Ноябрьска повёлся на старую схему аферистов.

на Ямале возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Источники фото: karibu.fm, pxhere.com

В городе Ноябрьск, что на Ямале, мошенники разыграли старую схему по «выманиванию» денег у доверчивых граждан, сыграв на родительских чувствах.

25 июня в дежурную часть с жалобой обратился мужчина. 22 числа ему поступил звонок, якобы от сына. Неизвестный сказал, что попал в аварию и ему нужны деньги, выслал номер счета.

Номера телефона мужчина не узнал, но разбираться не стал, а сразу побежал в банк и взял кредит на 180 000 рублей, чтобы «откупить» наследника. Которые и перевел тут же на указанный счет. И только потом позвонил сыну. Оказалось, никакой аварии не было, никуда никто не звонил. Но вот кредит потерпевшему теперь придётся выплачивать из собственных средств.

Городскими следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полиция устанавливает личности мошенников.

Правоохранители Ноябрьска обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и бдительными, поскольку на Ямале такое происходит не впервые. В подобных случаях всегда следует сначала связаться с родственниками лично и не доверять мошенникам на слово.