Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе

Подозреваемый в подготовке взрыва арестован Управлением федеральной службы безопасности в Северной Осетии.

Сотрудники ФСБ, задержание боевика Источники фото: ria.ru, pixabay

В силовом ведомстве подтвердили, что после проведённых оперативных действий, сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в столице республики. 30-летний гражданин РФ планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) у одного из правительственных объектов во Владикавказе.

Подозреваемый, по данным ФСБ, является приверженцем террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в России). После осуществления теракта, он намеревался выехать на Ближний Восток, чтобы влиться в ряды боевиков ИГИЛ* (организация, запрещённая в РФ).









При обыске по месту жительства террориста, сотрудники ФСБ нашли детали для изготовления СВУ, переписку с зарубежными кураторами и литературу экстремистского толка. В данный момент открыто уголовное дело по двум статьям УК РФ — «покушение на теракт» и «участие в террористической организации».