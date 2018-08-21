На Камчатке на улицах города заметили медведицу с потомством

Охотники Вилючинска приняли меры к поиску непрошенных гостей.

Лесные гости без разрешения заглянули в закрытый Вилючинск. Фото: sentstory.ru, Популярная механика

В дежурно-диспетчерскую службу города Вилючинск на Камчатке поступил сигнал от местных жителей, обнаруживших на улицах медведицу с медвежатами. Хищницу с потомством заметили неподалёку от бухты Сельдевой у микрорайона Приморский.

Информацию тотчас передали охотоведам, которые немедленно выехали на место события, но, вероятно, лесные гости успели убраться восвояси. Тем не менее, власти оповестили жителей Вилючинска о возможной опасности, призвав следить за детьми во время прогулок, ведь хищник с потомством может проявить понятную агрессию.

На Камчатке появление медведей в населённых пунктах в весенне-летний период — частое явление. В закрытом стратегическом городе Вилючинске четыре года назад пятеро косолапых забрели на территорию Гидрофизического института, откуда бежали, испугавшись сторожевых собак.

Нередко, после встречи с хищником происходят трагические случаи. В прошлом году от нападения медведей погибли четверо местных жителей. В 2020 году известен пока только один подобный эпизод. Всего в крае насчитывается 24 тысячи особей бурых медведей.