На улицах Москвы можно сфотографироваться с живыми статуями

Необычное развлечение подготовили столичные власти для жителей и гостей города. С пятницы по воскресенье (с 19:00 до 23:00) включительно на местных улицах (Никольской, Ильинке, Крымской набережной, Покровке, Якиманке и в Зарядье) будут работать живые статуи. Об этом информирует портал Москва News.

У каждого москвича есть возможность сделать фото или снять на видео уникально реалистичные статуи. Архангел, Золотая королева и Тургеневская девушка могут легко напугать впечатлительного человека. Но самым пугающим по праву считается Часовщик, сошедший со страниц знаменитого произведения Льюиса Кэрролла под названием «Алиса в стране Чудес».