В Воронеже опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

Двум пассажирам «Газели» потребовалась госпитализация, сообщили в региональном ГУ МВД.

От сильного удара в бок маршрутка опрокинулась. Фото: Настоящий Воронеж, страница Вконтакте

Около 11 часов утра в Воронеже на Московском проспекте произошло столкновение маршрутной «Газели» и легкового автомобиля Audi. Известно, что оба автомобиля ехали в сторону центра города. Иномарка, за рулём которой была 21-летняя девушка, въехала в боковую часть такси, которым управлял 50-летний местный житель.

В результате аварии, маршрутка, заполненная людьми, опрокинулась, перекрыв собой полосу движения. По сообщению полиции, в ДТП есть пострадавшие — две пассажирки получили различные повреждения. Очевидцы свидетельствуют: сила удара была такова, что одна из женщин-пострадавших выпала из окна «Газели». Скорая помощь отправила обеих травмированных в больницу.

Комментарии ДТП в соцсети «ВКонтакте»

Кто явился виновником происшествия — пока не ясно. Обстоятельства аварии изучают сотрудники ГИБДД. Тем временем, воронежцы в соцсетях выдвигают свои версии произошедшего, уверяя, что в отъезжавшую с остановки маршрутку въехала Audi с водителем-лихачём.