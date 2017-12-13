На Сахалине два диких медведя забрели в город и напугали людей

Жители Охи запечатлели на камеру прогулку хищников близ жилых домов.

Дикие медведи разгуливали по Охе, фото взяты с Telegram-канала ЧП Сахалин

Два диких медведя напугали людей в Охе, что на Сахалине. Хищники забрели в город накануне, 30 июня, и были замечены местными жителями на улице Цапко, передаёт Sakh.com.

Очевидцы утверждают, что медведи разгуливали на окраине Охи, по дороге, ведущей к морю, однако здесь часто ходят люди, в том числе, дети. Очевидцы запечатлели диких зверей близ жилых домов, фото были опубликованы в местном сегменте соцсетей.

На ситуацию тут же отреагировали сотрудники Минэкологии Сахалина, которые направили к месту обнаружения опасных хищников опергруппу Охинского лесничества. По итогам проверки два медведя были выявлены на территории близлежащего кладбища и ликвидированы. Лесники решились на крайние меры, поскольку животные представляли угрозу для жизни охинцев.

На Сахалине регулярно проводятся мероприятия по отстрелу медведей, угрожающих населению региона. С начала сезона здесь были ликвидированы 17 особей. До наступления хода лососевых хищники всё чаще появляются в городах и посёлках, откликаясь на запах еды, органического мусора и рыбного компоста. Серьёзность ситуации можно понять хотя бы на примере недавней гибели жительницы в Холмского района. 8 июня возле станции Николайчук на женщину напал медведь, который нанёс своей жертве смертельные травмы, а её тело утащил в лес.

Ранее мы писали о похожем событии на Камчатке. В местном Вилючинске медведица также вывела своё потомство на прогулку по жилому району.