В Подмосковье таксист протаранил автобус, пострадали восемь человек

Рейсовый «Газ» и легковая Skoda столкнулись утром, 1 июля, на трассе Чехов-Кресты.

Место столкновения автобуса Газ и автомобиля такси Skoda, фото: пресс-служба МЧС Московской области

В Подмосковье случилось очередное ДТП с участием рейсового автобуса. На этот раз инцидент случился в Чеховском районе, на 2 км трассы Чехов-Красеты. Как сообщили в регуправлении МВД, утром 1 июля таксист на автомобиле Skoda протаранил «ГАЗ» с 15 пассажирами, следовавший в Ваулово. Происшествие имело место быть при повороте на посёлок Ровки. При столкновении автобус опрокинулся, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе водитель, сообщает, ссылаясь на собственные источники, портал BFM.ru. Среди них двое несовершеннолетних.









В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести. На месте столкновения автобуса и автомобиля такси работают правоохранители, территория оцеплена, движение на данном участке затруднено. Между тем в сети уже появилось видео момента столкновения. Его опубликовало управление МЧС Подмосковья.