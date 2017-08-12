Житель Белгорода выгулял питона в парке Победы, напугав горожан

Змея одиноко ползала возле пешеходных дорожек.

Питон в белгородском парке Победы. Фото: ВК-паблик «Авто Белгород»

Вечером 29 июня в белгородском парке Победы местные жители обнаружили змею больших размеров. На газон выполз молодой питон, сильно напугав горожан. До вчерашнего дня никто в Белгороде не знал, откуда взялась экзотическая рептилия.

Но региональное СМИ «МОЁ! Online Белгород» выяснило, что змея в парке Победы была не одна. Питона выгулял местный житель, который, пока его питомец пугал горожан возле пешеходных дорожек, находился неподалеку. Позже мужчина забрал рептилию и ушел домой.

Белгородцы обсуждают инцидент со змеей. Фото: ВК-паблик «Авто Белгород»

Белгородцы в соцсетях возмутились поведением земляка, назвав его безответственным. Самые впечатлительные горожане даже клялись больше никогда не приходить в парк Победы, дабы случайно не встретить с хищником. Однако новость о наличии у питона хозяина многих успокоила.