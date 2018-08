В США почтальон обнаружил на крыльце королевского питона

Местные СМИ предполагают, что животное сбежало от нерадивого хозяина и решило погреться на солнышке.

Днём 17 августа работник почты разносил по домам корреспонденцию и обнаружил питона, перегородившего ему дорогу к крыльцу. Животное крепко обвило перила и разлеглось на почтовом ящике. Почтальон побоялся действовать самостоятельно и вызвал Службу контроля над животными США, работники которой обезвредили змею и забрали её в питомник, пока не объявится хозяин. По версии местных СМИ, королевский питон принадлежит одному из местных жителей. Змея выбралась из террариума по невнимательности хозяина и несколько часов терроризировала соседей.

A Ball Python was found my a mailman and called Animal Control. The poor resident did not receive their mail today (obviously). The @OPPD_PIO is trying to talk the Animal Control Officers to put the snake under the @OPPD_Chief desk, but they won't. pic.twitter.com/YqahoO2pVn