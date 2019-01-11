Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

В России предлагают рассчитать количество проживающих в квартире либо доме кошек и собак исходя из размеров жилого помещения. Помимо этого, могут ввести административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными.

Данные рекомендации планируют утвердить на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В соответствующих документах говорится о необходимости установить нормативы, которые позволят рассчитать по каким критериям возможно содержание домашних животных. Кабинету Министров рекомендуют разработать внесение поправок в законодательство, которые будут устанавливать административную ответственность за нарушение тех или иных норм закона об обращении с животными, в том числе за жестокое обращение с ними.

В Комитете призывают Правительство утвердить нормы, о проведении обязательной регистрации домашних животных, а также установить штрафы в случае невыполнения правил регистрации либо нарушения ветеринарных правил. Кроме этого необходимо заняться разработкой целостной информационной базой в которой будут храниться данные о регистрации всех домашних животных.

Профильному министерству предлагается разработать систему финансирования, которая будет направлена на строительство новых приютов для бездомных, а также конфискованных животных, в случае если нет возможности вернуть животное в естественную его среду обитания. В данном законе необходимо прописать нормы, запрещающие держать дома диких представителей природы.

Данные предложения в скором времени направят в Правительство, Министерство природных ресурсов и экологии, а также всем регионам России.