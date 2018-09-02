В Санкт-Петербурге опасный снаряд времен ВОВ извлекли со дна Малой Невы

Экскаватор достал боеприпас с грунтом утром 3 июля во время дноуглубительных работ у фирмы «Алмаз».

Боеприпас, фото mail.ru; Малая Нева, фото с Wikipedia.ru

Утром 3 июля, около 09:30 при проведении дноуглубительных работ работники извлекли со дна Малой Невы опасный снаряд времен ВОВ. Боеприпас обнаружен в Петроградском районе Санкт-Петербурга в акватории судостроительной фирмы «Алмаз». Детали ситуации разгласил представитель пресс-службы ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Согласно комментарию, ковш экскаватора во время одного из погружений случайно захватил боеприпас вместе со сгружаемым на баржу грунтом. Работники отреагировали грамотно: все работы на дне сразу же остановили, вызвали взрывотехников ОМОН, а люди удалились на безопасную дистанцию.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Бойцы забрали 57-миллиметровый сильно заржавевший артиллерийский снаряд, и ликвидировали на специальном полигоне.

Боеприпас со дна Малой Невы, фото от пресс-службы ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Исторические находки времен войны в Ленобласти — не редкость. Ранее сообщалось, что 28 июня в Буграх Гатчинского района обнаружили 23 гранаты, человеческие останки и фрагменты амуниции.