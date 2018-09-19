В Волгограде раскрыли сеть подпольных казино

Во время рейда МВД и СКР по азартным заведениям города был задержан 31 член преступной группы.

Казино, фото PxHere; руки в наручниках, Publicdomainpictures.net

Сотрудники СК в Волгограде возбудили уголовные дела по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованные группой) в отношении 20 сотрудников и 11 организаторов заведений азартных игр. Сеть подпольных казино на территории Дзержинского района раскрыли во время рейда.

За спецоперацию отвечал отдел по управлению экономической безопасностью и противодействию коррупции. Детали раскрытия преступного бизнеса сообщила Наталия Рудник, старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону.

Согласно официальным данным, сеть игровых заведений работала минимум 6 месяцев. Под игровые клубы отвели несколько частных домов. Их оснастили наборами для покера и игровыми столами. Для учёта посетителей и доходов вели специальные журналы.

Азартные заведения работали по строгим правилам конспирации, из-за чего вычислить их было непросто. В частности, попасть в казино можно было проверенным людям, предварительно необходимо было получить разрешение по телефону. В рейде участвовало около 300 сотрудников полиции и СК.

Подозреваемым грозит штраф до 1,5 млн рублей и (или) лишение свободы в срок до 6 лет с возможным последующим лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.