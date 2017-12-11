В Москве задержаны более 100 участников преступного сообщества, причастных к незаконному игорному бизнесу

Как сообщили в московском главке Следственного комитета, преступники прикрывались легальной букмекерской конторой «Панорама», которая работала под вывесками «ГринБет», «ВинЛайн» и «ЮнионБет».

В ходе оперативных мероприятий, которые проводили совместно работники СК, ФСБ и полиции, ликвидировали 15 подпольных казино и игорных клубов, провели около 80 обысков, а главное, задержали больше сотни участников преступного сообщества и его главаря – А. Бажанова. Сейчас следователи собираются предъявить 47 задержанным обвинения, а также в суде определить для них меры пресечения. Таковыми могут стать содержание под стражей либо домашний арест – конкретная мера пресечения будет зависеть от роли злоумышленника в банде и степени его вины.

Кроме того, в Следкоме рассказали, что сообщество имела строгую иерархию, в нем постоянно действовала конспирация. Группировка получала со своих подпольных казино миллионные прибыли. А главари сообщества жили в элитных подмосковных поселках, имели авто премиум-класса с сопровождением, а летать предпочитали в частных самолетах.

СК уже возбудил уголовное дело по факту организации сообщества по статье 210 УК, а также объединил с ним 12 более ранних дел о незаконном игорном бизнесе.