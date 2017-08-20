Под Екатеринбургом Mitsubishi насмерть сбил лося

ДТП произошло в субботу, около 8:20 на 12 км дублера Сибирской трассы.

Сбитый под Екатеринбургом лось. Фото взяты с портала e1.ru

Об этом сообщается в местном издании e1.ru, со ссылкой на сводку регионального отдела пропаганды УГИБДД. Утром 5 июля под Екатеринбургом, на выезде из города, водитель иномарки Mitsubishi Lancer насмерть сбил молодого лося. Водитель не пострадал. Машина в результате столкновения оказалась серьезно повреждена. У нее разбито лобовое стекло и смята крыша.

Сбитое животное от полученных травм погибло сразу. Судя по фото, это был еще не вполне взрослый лось. Дальнейшие подробности инцидента пока не разглашаются.

На место происшествия прибыл егерь. Сообщается, что следственными органами в данный момент выясняется степень вины водителя. Он должен будет возместить ущерб, нанесенный природе. Если машина застрахована, траты лягут на страхователя. Если нет, штраф будет взыскан в судебном порядке.