В Ленобласти полицейский обвинил жену в поножовщине

Мужчина получил пять ножевых ранений, инцидент произошёл в лесу близ Выборга.
4 июля, в районе 18:00 в полицию г. Выборг что в Ленобласти сообщили, что в больницу поступил мужчина с пятью ножевыми ранениями. Первым об этом сообщило издание 47news. Как оказалось, это был старший лейтенант УМВД Выборгского района, 31 года от роду. В поножовщине он обвинил собственную жену.
По его словам, они вдвоем гуляли в лесу, на берегу озера вблизи п. Чулково. Это в 20 км от города. Девушка подвернула ногу. Парень взял жену на руки, намереваясь оказать помощь. Она же в ответ выхватила из сумки нож и нанесла мужу 5 ударов, один из которых — в спину.
Полицейский до сих пор в реанимации. Правоохранители сообщают, что алкоголя в его крови не обнаружили. Где находится женщина, пока тоже не известно.
Следствие выясняет обстоятельства происшествия и причину случившегося.