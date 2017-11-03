В Ленобласти полицейский обвинил жену в поножовщине

Мужчина получил пять ножевых ранений, инцидент произошёл в лесу близ Выборга.

Полицейский из Выбогра обвинил жену в поножовщине. Фото: bloknot.ru, linkedin.com

4 июля, в районе 18:00 в полицию г. Выборг что в Ленобласти сообщили, что в больницу поступил мужчина с пятью ножевыми ранениями. Первым об этом сообщило издание 47news. Как оказалось, это был старший лейтенант УМВД Выборгского района, 31 года от роду. В поножовщине он обвинил собственную жену.

По его словам, они вдвоем гуляли в лесу, на берегу озера вблизи п. Чулково. Это в 20 км от города. Девушка подвернула ногу. Парень взял жену на руки, намереваясь оказать помощь. Она же в ответ выхватила из сумки нож и нанесла мужу 5 ударов, один из которых — в спину.

Полицейский до сих пор в реанимации. Правоохранители сообщают, что алкоголя в его крови не обнаружили. Где находится женщина, пока тоже не известно.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия и причину случившегося.