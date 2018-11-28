Под Ростовом в ДТП погибли женщина и семилетний ребёнок

Трагедия случилась в Каменском районе на трассе М4 «Дон», ВАЗ-2114 протаранил припаркованный грузовик SCANIA.

Аварийный знак, место ДТП на трассе М-4 «Дон». Фото: rostoday.ru, pixabay

Очередной смертельный случай зафиксирован на российских дорогах, в этот раз под Ростовом. Инцидент случился на 937 км трассы М-4 «Дон» в Каменском районе области. Здесь произошло трагическое ДТП с участием ВАЗ-2114 и грузовика SCANIA. Водитель «легковушки» ехал в направлении Чертково и на скорости протаранил припаркованный на обочине большегруз с гружённым на нём комбайном. От удара ВАЗ смяло в груду металла.

В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗа — женщина скончалась от полученных травм на месте, семилетний ребёнок умер по дороге в больницу. В полиции сообщили, что мальчик не был пристёгнут ремнями безопасности и перевозился без детского кресла. Что касается водителя легкого авто, то он также получил тяжёлые травмы, но выжил, его экстренно госпитализировали в ЦГБ Каменска-Шахтинского. По факту смертельного ДТП СУ СКР по Ростовской области уже проводит проверку.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность увеличить лимиты скорости на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» до 150 км/ч.