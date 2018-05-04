В Ленобласти иномарка насмерть сбила ребёнка

Очевидцы утверждают, что водитель Hyundai был пьян. Трагедия случилась во Всеволожском районе.

Аварийный знак, PxHere; автомобиль ДПС, Wikipedia.ru

Смертельная авария произошла в Ленобласти вечером 27 июня около 19:30. В СНТ «Монтажник» Всеволожского района иномарка, двигавшаяся по садоводству к автодороге Магистральная, насмерть сбила 11-летнего ребёнка.

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте с бабушкой, когда на него совершил наезд автомобиль Hyundai Tucson. От полученных смертельных травм ребенок 2010 года рождения скончался на месте ДТП. Пенсионерка не пострадала.

После наезда автомобиль съехал, перевернулся в кювете и застрял под деревом. Водитель иномарки 1992 года рождения также получил серьёзные повреждения. Мужчина доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние водителя как средней тяжести. О состоянии пассажира ничего не сообщается.

Информацию о трагедии передает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу. Очевидцы смертельного ДТП в VK-сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что водитель и пассажир иномарки были пьяны. Однако официальной информации о состоянии водителя нет, данные о наличии алкогольного опьянения у мужчины пока не подтверждены.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту данной аварии и проверят все обстоятельства трагедии, повлекшей смерть ребёнка.