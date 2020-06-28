ФСБ задержала курьеров с 55 кг наркотиков

Зелье предназначалось для распространения в 12 регионах РФ.

Из Ленобласти планировалась отправка наркотиков в 12 регионов России. Фото: aif, lenta, POLIT.

В пресс-службе ведомства сообщили об удачной операции, благодаря которой ликвидировали несколько каналов межрегиональных поставок наркотиков. ФСБ задержала 3 курьеров на границе Московской и Ярославской областей, перевозивших 55 кг синтетических и полусинтетических запрещённых препаратов. Груз предназначался для последующей реализации в 12 регионах европейской части страны.

Как сообщается, наркоторговцы осуществляли траффик зелья из Ленинградской области. Во время задержания курьеры отказались остановиться по требованию привлечённых к операции сотрудников ГИБДД. В результате, органы правопорядка были вынуждены применить спецсредства.

Трое задержанных оказались гражданами России. Сейчас они находятся в СИЗО и ФСБ рассчитывает с их помощью узнать о других каналах поставок наркотиков. В случае признания наркокурьеров виновными, им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы за производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупных размерах.