ВУЗ в Великом Новгороде обвинили в незаконном зачислении абитуриентов

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подделки экзаменационных бланков.

В ВУЗе Великого Новгорода незаконно зачисляли абитуриентов. Источник: piqsels.com.

В Великом Новгороде пора зачисления в учебные заведения началась с уголовного дела. Как сообщают «Новгородские Ведомости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Новгородской области, один из ВУЗов областного центра обвинили в незаконном зачислении абитуриентов.

Выяснилось, что УМВД инициировал проверку университета, по результатам которой был установлен факт подделки экзаменационных бланков и титульных листов. В них вносились изменения, благодаря которым некоторые абитуриенты беспрепятственно зачислялись в учебное заведение.

Что за высшее учебное заведение фигурирует в уголовном деле, не сообщается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование всех обстоятельств преступления и устанавливают личности тех, кто был причастен к незаконной деятельности. Их действия попадают под часть 1 статьи 327 УК РФ. Виновникам грозит до 2 лет лишения свободы.