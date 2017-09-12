В Самарской области выявили очаг бруцеллёза

Опасная инфекция найдена у крупного рогатого скота в Шигонском районе, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Очаг бруцеллёза КРС выявлен Шигонском районе, фото Россельхознадзор по Самарской области, pixabay.com

В ходе проведения плановых мер профилактики в Самарской области сотрудники Государственной ветеринарной службы региона выявили очаг бруцеллёза. Анализ крови крупного рогатого скота показал положительную реакцию на бактерии у животных ЗАО «Берег-Агро» Шигонского района.

Об обнаружении опасной инфекции сообщило местное Управление Россельхознадзора 9 июля.

Сообщается, что в хозяйстве сразу же ввели карантин. Специалисты ветеринарной службы работают в очаге: составили план по недопущению распространения бруцеллеза, ликвидации очага, излечении крупного рогатого скота. Глава департамента ветеринарии Самарской области Александр Шашкин уточнил, что бруцеллез выявлен на ранней стадии развития, когда инфекция еще не успела проявить себя. Также сотрудники учреждения пытаются установить, как именно произошло заражение в хозяйстве по разведению и содержанию КРС молочного направления, добавил руководитель.

Бруцеллез — это тяжелое заболевание животных, представляющее опасность для человека при передаче через молоко и мясо. Главным признаком болезни у скота являются аборты в конце стельности, нежизнеспособное потомство, воспаления половых органов. У людей бруцеллез протекает хронически. Инфекция проявляется выкидышами, недомоганием, расстройствами нервной системы, поражением суставов.