В Крыму полицейский насмерть сбил мопедиста

Водитель погиб на месте ДТП 9 июля в Сакском районе.

ДТП с участием мопеда, фото zen.yandex.ru, grad.ua

Смертельное ДТП произошло в Крыму на автодороге Новоселовское – Саки вечером 9 июля около 17:00, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

В Сакском районе близ поселка Охотниково столкнулись автомобиль «Лада Калина» и мопед. Транспортные средства двигались на высоких скоростях. Полицейский за рулём легкового авто допустил выезд на встречную полосу на повороте и насмерть сбил 32-летнего мопедиста, жителя ближайшего села.

Водитель двухколёсного ТС скончался на месте ДТП. Согласно предварительным данным, мужчина ехал без шлема и водительского удостоверения. Мопед принадлежал другому лицу.

Сотрудник патрульно-постовой службы серьёзно не пострадал. Удар пришелся на сторону пассажирского сидения. В крови водителя машины не обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ, сообщает «Новый Севастополь».

Кадры с места смертельного ДТП, ф ото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

По факту смертельного ДТП возбуждена проверка, по итогом которой вынесут процессуальное решение.