В центре Омска полиция накрыла наркопритон

41-летний мужчина предоставлял знакомым наркоманам свою квартиру на улице Учебной в обмен на запрещённые вещества.

Полиция пресекла деятельность наркопритона в центре Омска. Фото: Instagram @omsk_police, pixabay.com.

Одна из квартир в центре Омска стала пристанищем наркоманов. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 41-летний омич, страдающий наркотической зависимостью, на регулярной основе предоставлял своё жильё знакомым для употребления запрещённых веществ.

Деятельность очередного омского притона, расположившегося в квартире на улице Учебная, пресёк Госнаркоконтроль. Сообщается, что его организатор источников дохода не имел, поэтому пускал в своё жилье других наркоманов в обмен на дозу запрещённых веществ.

Когда полиция накрыла наркопритон, там были обнаружены пустые пластиковые бутылки и шприц. Найденные предметы изъяли для проведения химической экспертизы, которая выявила следы синтетических и растительных наркотиков. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ, по которой обвиняемый может отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.

Кадры из наркопритона, расположенного на улице Учебная. Источник: vk.com 55mvd

Стоит отметить, что ранее в июне за аналогичное преступление была осуждена другая жительница Омска. 36-летняя женщина также организовала в своей квартире притон для наркозависимых людей, которые расплачивались с ней за «аренду» запрещёнными веществами. Омичка полностью признала свою вину и получила наказание в виде 1 года лишения свободы условно.