Жильцы дома в Москве подозревают, что мошенники подбрасывают им тараканов

Нашествие насекомых, как правило, начинается после визита молодых людей, предлагающих услуги по дезинфекции помещений.

Жильцы дома в Москве считают дезинфекторов повинными в распространении тараканов. Фото: valenteshop, aif.ru.

Жильцы дома № 6 по улице Амундсена в Москве уже 10 лет страдают от нашествия тараканов. Раньше с этим помогали справляться государственные санэпидемстанции (СЭС), затем люди приловчились самостоятельно травить непрошенных гостей.

Но в этом году засилье насекомых стало особенно невыносимым. Хозяева квартир подозревают, что тараканов им подбрасывают мошенники из коммерческой службы дезинфекции.

На эту мысль их натолкнули работники местного ЖЭК, заметивших определённую закономерность: после того, как некие молодые люди расклеивают на дверях подъездов объявления об услугах по уничтожению тараканов, как оккупация жилья неприятными насекомыми возобновляется с новой силой.

Расчёт недобросовестных дельцов понятен — отчаявшиеся люди обратятся в первую же фирму, которая обещает избавить от незваных «сожителей». При этом, многие жильцы уверяют, что в доме поддерживается чистота, как в самих квартирах, так и помещениях общего пользования.

Но сейчас, ситуация усугубилась настолько, что люди, даже отправляясь спать, вынуждены сжимать в руке баллончик с быстро действующим препаратом от тараканов.

Ранее сообщалось, что во многие дома разных районов Москвы вернулись тараканы. Причём, появились не только привычные для российских широт рыжие «пруссаки», но и экзотические американские и эфиопские представители этих насекомых.