В Ростове судят за мошенничество подрядчика, чистившего реку Темерник

Он передал в правительство Ростова недостоверные данные об объеме выполненных работ.

В Ростове судят подрядчика за мошенничество. Фото: nvgazetа, cityreporter, donday

Прокуратурой Кировского района Ростова утвержден обвинительный приговор в адрес подрядчика, чистившего реку Темерник. «Ростовской проектно-строительной компании» было поручено очистить от ила участок дна реки от одноименного рынка до Низового водохранилища.

Контракт был заключен на 2 года по результатам тендера, проведенного зимой в 2015 году. Гендиректор организации, имя которого не называется, предоставил в администрацию Ростова документы о выполненных работах, согласно которым получил более ₽ 43,8 млн незаконной прибыли. Позже следствием было установлено, что реально выполненный объем работ не соответствует задекларированному.

Судя по опубликованным документам, 2018 финансовый год РСПК завершила с убытком в ₽11,4 млн. Данные за 2019 год не публикуются. Обвиняемый был задержан еще год назад. Дело передано с суд с формулировкой «мошенничество в особо крупных размеров с использованием служебного положения».

Губернатор Виктор Гончаров ранее заявил, что Темерник всё-таки будет очищен. Программа по оздоровлению реки, утвержденная в прошлом году, предполагает также строительство очистных сооружений и введение системы контроля за чистотой воды.