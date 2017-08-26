13 июля поочередно будут отключены несколько улиц.

Фото: ivanovskoe26.ru\ don24.ru

Грядущая рабочая неделя может добавить хлопот некоторым жителям Ростова. Как сообщает портал «Donday» со ссылкой на компанию «Донэнерго», с понедельника в Ростове начнутся веерные отключения света.

Мероприятия связаны с регламентными работами, которые потребуют отключения абонентов. Работы будут проходить с 13 по 17 июля. Так, с первого дня работ уже в 9:00 без электричества останутся дома по улицам Подтелкова (дом 51), Краснодарской (дом 88), и на Коммунистическом проспекте (дома 39-39А). Завершение работ запланировано на 16:00.

С 17 часов будут отключены абоненты по улицам Амбулаторной, Подгорной, Перекопской, Портовой, Саперный спуск, Шефский спуск, и Пинский переулок.

Во вторник с 9 до 16 часов от электричеств будут отключены абоненты по адресу Краснодарская, 88; и на Коммунистическом проспекте. До 17 часов работы будут продолжаться на улицах Литвинова, Интернациональной, Днепростроевской, Горбачева, Гастелло, 1-й и 2-й Володарского, Артемовской, и 1-й Баррикадной.

Стоит отметить, что наименее повезло абонентам по адресу пер. Беломорский, 1\33. Жителям этого дома придется обходиться без электричества на протяжении всего запланированного срока работ.