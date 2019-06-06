Ростовские СМИ обвиняют местную власть в халатности из-за повторяющихся потопов

В городе местами заблокирован вход в дома, машины уходят под воду, людей смывает потоком.

Ливень затопил Ростов из-за халатности властей. Скрины с видео, размещенных на порталах rostov.ru и yugsn.ru

В Ростове-на-Дону с утра ливень с градом и шквальным ветром. Город затопило, вода кое-где поднялась более чем на метр. Уже зарегистрировано выпадение месячной нормы осадков. На улицах Балочная и Балканская дома ушли в воду по окна, а машины кое-где утонули полностью. Людей через водные потоки переводят спасатели. Ростовские СМИ обвиняют местную власть в халатности из-за повторяющихся из года в год потопов.

Мэрия же, отчитываясь об успехах в «благоустройстве и развитии инфраструктуры», на деле мало что сделала, чтобы изменить ситуацию. Даже дороги по-прежнему продолжают строить без ливневок, сообщает портал ЮСН. В пример приводится улица Извилистая, где недавно появились новостройки. Это низина, тут очевидно будет скапливаться вода. Или улица Малиновского, которую, в очередной раз, «отремонтировали» не предусмотрев водоотвод.

МЧС за сутки предупредило о надвигающейся непогоде, но город снова погрузился в воду. Люди не могут попасть в свои дома или, наоборот, добраться до работы. По центральной улице Текучева льется поток, затопило железнодорожные пути, на Комарова смыло тротуарную плитку. Движение парализовано практически полностью. Больше всего воды на западных окраинах города, пишет «Красная весна». И это еще не предел, потому что по прогнозам, ливень будет продолжаться до завтра.

А, тем временем, ростовчане массово размещают в соцсетях и присылают в редакции местных газет фото и видео потопа.