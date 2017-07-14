В России появятся две новые версии KIA Ceed

Росстандарт опубликовал в своей базе ОТТС для «заряженного» KIA Ceed GT и универсала ProCeed Shoting Brake. У машин уменьшена мощность мотора для снижения транспортного налога.

Европейская версия KIA Ceed GT приводится в движение турбодвигателем 1.6, производительность которого составляет 204 л.с. В России мощность этого агрегата составит 200 л.с. На динамику хэтчбека это не повлияло.

Универсал KIA ProCeed Shoting Brake будет предлагаться в России с мотором 1.4. Его мощность равна 140 л.с. Агрегат будет сочетаться с безальтернативной РКПП.

О стоимости новинок пока ничего не говорится. Ожидается, что рублевый прайс на них озвучат ближе к старту реализации машин, однако сроки их появления в России пока тоже не называются. Согласно слухам, продажи новых KIA Ceed стартуют в РФ в июне текущего года.