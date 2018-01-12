KIA снова подняла цены на автомобили в России

В результате ежегодного повышения цен KIA подняла цены на несколько популярных моделей.

Подорожание составляет 15-30 тысяч рублей и коснулось только автомобилей 2018 года. Последнее повышение цен произошло в мае этого года.

Новые ценники получили автомобили Rio X-Line(+15 тыс. руб), Ceed (+20 тыс. руб), Ceed SW (+15 тыс. руб), Sportage (+25 тыс. руб), Optima (+20 тыс. руб), Stinger (+30 тыс. руб) и Rio (+15 тыс. руб).

Но несмотря на это KIA очень популярна в России, и по состоянию на май 2018 года уже продано 91,4 тысячи новых автомобилей этой марки, Kia Rio является самым продаваемым автомобилем в РФ.