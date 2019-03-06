Ветеринары призывают отказаться от прогулок с домашними животными в полдень

В середине июня начинается самый пик жары. Как правило, летний зной нехорошо сказывается не только на людях, но и на животных.

За последнее время обращения в ветеринарные клиники участились из-за жаркой погоды. К ветеринарам обращаются владельцы домашних и сельскохозяйственных животных.

Московские специалисты заявляют, что животные достаточно плохо переносят сильную жару. Как и все живые организмы, они теряют много жидкости. Не смотря на то, что животные в основном покрыты шерстью, они так же потеют через подушечки лап, высунутый язык и влажный нос. Поэтому, восполнять потерю жидкости необходимо вовремя и регулярно. У животных должен быть свободный доступ к чистой питьевой воде.

Во время прогулки рекомендуется давать небольшие порции воды, что бы исключить получение теплового удара. Кстати, прогулки с животными в полдень являются самыми опасными, от них стоит отказаться. Именно в это время присутствуют прямые солнечные лучи, а температура достигает максимальных показателей. Ветеринары рекомендуют совершать прогулки в ранее утро – с 6 до 7 утра, а также после 6 часов вечера. Так как большую часть времени животное будет проводить дома, необходимо обеспечить ему проветриваемое место без попадания солнечных лучей. Если в квартире крайне душно, можно смачивать любимцу шерсть прохладной водой.

Владельцы животных, которые запланировали поездку на машине, ни при каких обстоятельствах не должны оставлять питомца в полностью закрытой машине. Оставляя животное ненадолго в транспортном средстве, необходимо приоткрывать окно и обеспечить доступ к воде.

Кроме домашних животных, в группе риска находятся животные сельскохозяйственных угодий. Тепловому удару больше всего подвержены коровы, лошади, кролики и свиньи.

Крупнорогатый скот благоприятно переносит влияние температур до 25 градусов. Но если, температура намного выше этого показателя, у животных возникает температурный стресс. Коровы, которые часто и подолгу находятся на солнцепёке, дают почти в два раза меньше молока. Кроме того, у животных возникает ряд заболеваний из-за нарушения терморегуляции организма.

Ветеринары призывают тщательнее следить за состоянием любимцев в жаркое время. Если тепловой удар все же случился, животное необходимо переместить в тень или прохладное место. Далее смочить шерсть холодной водой или приложить прохладный компресс. Признаками теплового удара являются: общее вялое состояние, учащённое дыхание, плохой аппетит. Если такие симптомы присутствуют, животного необходимо показать ветеринарному врачу.