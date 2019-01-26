Парфюмер Сергей Губанов рассказал о ключевых правилах пользования духами

Существует миф: аромат не подходит, если человек слышит его запах на себе после нанесения. Парфюмерный эксперт с этим не согласен.

Большинство девушек считает, что после нанесения парфюма, аромат должны слышать только окружающие. Это является общественным мифом, как заявил парфюмер Сергей Губанов. Слышать свой парфюм на себе это нормально, ведь только так можно насладиться любимым запахом.

Парфюмер отмечает, что выбирать ароматы лучше всего лёгкие, шлейфовые. Парфюм должен быть приятен не только его обладателю, но и его окружению.

Летом стоит придерживаться ключевых правил пользования парфюмом. Сергей рассказал, что при нанесении духов стоит несколько раз нажать на пульверизатор и создать ароматное облако вокруг себя. Так же, аромат можно наносить на одежду. Стойкие и качественные парфюмы будут продолжительное время радовать обоняние и не оставят пятен на одежде.

Любителям духов на спиртовой основе стоит быть осторожным при использовании ароматов в жаркие дни. При попадании прямых солнечных лучей на места нанесения парфюма, может возникнуть неприятная пигментация. Масляными духами эксперт советует слегка смазывать кончики волос, а также наносить на запястья и области за ушами.

По словам парфюмера Губанова, для более интересного аромата, можно наносить сразу несколько духов. Но также быть осторожным, ведь парфюмы разных производителей далеко не все сочетаются между собой.