На Междуранодной конференции в Париже ученые заявили о «победе» над гепатитом С

Американские ученые предложили новый способ борьбы с гепатитом С. Он поможет избавиться от болезни на ранних стадиях.

Ученые из США в рамках Международной конференции лечения печени в Париже разработали новый способ борьбы с гепатитом С. Данный метод способен диагностировать заболевание на ранних стадиях. Новые препараты не только смогут выявить наличие заболевания, но и поспособствуют выздоровлению пациента всего за 12 недель, стоимость курса лечения довольно бюджетна и обойдется до 300 долларов США. В сообщении специалистов указывается, что комбинация препаратов sofosbuvir/ravidasvir эффективно выявит наличие гепатита С. Кроме того, она показала значительный уровень борьбы с недугам. Синтетические прогнозы указывают, что 97% больных гепатитом С могут полностью излечиться при помощи этой комбинации препаратов.

В первую очередь новый способ лечения будет доступен в Малайзии. Именно там больше всего людей страдающих данной болезнью. Эксперты уточняют, что после курса человеку необходима еще дополнительная реабилитация.

Так же ранее сообщалось, что новым эффективным средством для лечения гепатита С могут стать вещества полученные из яда гремучей змеи, об этом свидетельствуют данные, полученные бразильскими учеными из Университета Сан-Пауло. Кроме того, лекарство на основе змеиного яда будут полезны в борьбе с другими не менее опасными вирусами. Не за долго до этого в Германии медики сообщили о «победе» над гепатитом В и D. В лаборатории разработано лекарство против данных заболеваний. Оно получило имя Myrcludex B.