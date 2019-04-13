Новый метод работает даже при запущенных случаях болезни.

Финские ученые нашли новое лазерное лечение, останавливающее возрастную потерю зрения, которое работает даже в запущенных случаях. Отметим, что в мире 200 миллионов человек страдают от возрастного нарушения сетчатки. Почти пятая часть из пациентов не лечат заболевание сразу, что приводит в запущенную стадию. На первых стадиях болезнь можно лечить и с помощью уколов, но в запущенных заболевание переходит в сухую форму, которую сейчас нет возможности лечить эффективно. Новая тепловая разработка специалистов воздействует на пигментный эпителий сетчатки в задней части глаза.

Главной задачей лечения стоит то, чтобы остановить распространение заболевания на ранних стадиях и не дать перейти недугу в сухую стадию. Термическая обработка задней части глаза была известна и ранее, но только сейчас специалисты нашли способ контролировать температуру пигментного эпителия сетчатки. Ученые говорят, что способ контролировать температуру доказал свою эффективность в исследованиях на мышах и свиньях. Сейчас эксперты работают над доклиническими экспериментами. Само лечение состоит в том, чтобы нагреть дно глаза путем направления инфракрасного лазера через зрачок. Для этого будет использоваться биомикроскоп с щелевой лампой.