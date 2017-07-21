Ученые: виагра поможет восстанавливать зрение

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили новое свойство виагры – эксперименты доказали, что этот препарат способен остановить возрастную потерю зрения.

Основной причиной возрастной потери остроты зрения, и даже слепоты медики называют так называемую возрастную макулодистрофию. Заболевание сводится к ослаблению кровотока и «протеканию» кровеносных сосудов в области задней стенки глаза, которую называют макула. Именно макула отвечает за четкость и детальность картинки, полученной глазом. Со временем дефекты кровоснабжения приводят к рубцеванию тканей и, как следствие, потере зрения.

Американские ученые в течение двух лет наблюдали за пятеркой пожилых пациентов, которым ежедневно давали определенную дозу виагры. В результате выяснилось, что у всех пациентов остановилась возрастная дегенерация тканей глаза. А у одного из добровольцев острота зрения даже стала восстанавливаться.

Специалисты считают, что это произошло благодаря свойству виагры позитивно влиять на кровоток в сосудах. Они намерены продолжать исследования, но уже более детально и масштабнее.