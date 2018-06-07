Ученые: Стимуляция мозга поможет восстановить зрение

Безболезненная процедура вместе с определенными упражнениями восстановит зрение после поражения мозга.

Кортикальная слепота – это нарушение зрения, которые появляются при черепно-мозговых травмах, а также при травмах затылочной области мозга. В результате такого вида слепоты многие элементы зрительного аппарата не пострадали и работают, что дает возможность восстановить зрение со временем. Недавно ученые создали новый способ лечения такой потери зрения. Оказалось, что стимуляция мозга восстановит зрение за 10 дней. Речь идет о шумовой транскраниальной стимуляции.

Для своего исследования специалисты отобрали слепых пациентов, которые потеряли свое зрение в результате инсульта или черепно-мозговой травмы. С помощью данной стимуляции мозга, ученые воздействовали только на те участки органа, которые отвечают за зрение. В ходе эксперимента пациентам удалось восстановить зрение за 10 дней. Отмечается, что данная процедура безболезненная и нет у нее побочных эффектов.