В Оренбурге зарегистрировано 5 случаев укусов клещей

В связи с потеплением, в Оренбурге появились первые случаи обращения граждан в медицинские учреждения с укусами клещей. Было зарегистрировано 5 обращений, среди них один ребенок. 3 человека принесли снятых с себя клещей на экспертизу, к счастью вирусных среди них не было.

Вероятность получить укус клеща увеличивается в летнее время, при выезде на природу, на дачу, так же на кладбище нужно быть предельно внимательными и проверять себя, на наличие клещей на теле. Чаще всего клеща лучше искать на нежных участках кожи: подмышками, на груди, пояснице, в области ушей, паховой области и на животе.

Если человека укусил инфицированный паразит, то появляется риск серьезно заболеть. Симптомы проявляются в течение недели, появляется общее недомогание, температура, тело начинает ломить, а место укуса краснеет.

При обнаружении клеща, первым делом его следует удалить, в домашних условиях это можно вытащить клеща с помощью масла, либо можно направиться в больницу за помощью. Затем клеща следует отвезти на экспертизу, для выявления наличия вирусной инфекции. При укусе это поможет поставить правильный диагноз и назначить верное лечение.

Адреса и телефоны лабораторий можно узнать в интернете. Так же принимают клещей в больницах, где есть лаборатории.