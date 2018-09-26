В итальянской Ломбардии зафиксирован легионеллез

Российским туристам, планирующим поездку в Италию, нужно обратить внимание на вспышку легионеллеза в данной стране. Такое сообщение озвучили сотрудники Роспотребнадзора. Самое сложное положение с заболеванием в Ломбардии. На данный момент известно о 450 случаях заражения легионеллой. В июле этого года эпидемия легионеллеза была зарегистрирована в итальянском городе Брессо. Так же известно о некоторых случаях «болезни легионеров» на территории Испании, Германии и Франции. Легионеллез является острым инфекционным заболеванием, поражающим легкие, пищеварительную и нервную системы.

Не так давно, в Петрозаводском государственном университете заявили, что благодаря совместной работе с зарубежными специалистами, ученые приблизились к эффективной борьбе с легионеллой. Бактерия, обитающая в водоемах, кондиционерах, бойлерах, является возбудителем многих заболеваний, включая легионеллез. Поражая клетки легких, болезнь может привести к тяжелым последствиям, включая летальный исход.