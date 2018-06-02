Китайские врачи изъяли у осужденных органы без их согласия

Издательство журнала BMJ Open опубликовало результаты исследований группы ученых, описывающие варварские методы трансплантации последних 20 лет.

Эксперты под руководством профессора Венди Роджерс проанализировали и изучили сотни статей китайских врачей о пересадках органов в Китае, которые были выпущены с 2000 по 2017 год в научных изданиях для англоговорящих. В 99% случаев там не упоминалось о добровольном согласии доноров органов, их изымали у осужденных без их согласия. Исследователи требуют изъять около 500 статей из журналов, так как они не соответствуют принятым этическим медицинским стандартам. Венди Роджерс назвала описанные операции «варварскими». Авторы просят отозвать статьи, которые нарушают международные этические собрания. Они планируют вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение и требуют от научных журналов, чтобы те досконально проверяли информацию, перед тем как пускать информацию в массы.

«Большинство жертв такой практики это политические заключенные. Это люди, преследуемые за их религию, например, буддийские монахи или мусульмане-уйгуры. Точные цифры не будут известны, но речь идет о десятках тысяч сторонников этого течения», - говорит автор исследования.

Если виновный задумал убить жертву с целью изъятия органов в нашей стране, квалификация будет по соответствующей части статьи 105. Что касается конкретной судебной практики, то она практически или полностью отсутствует.