Учёные изучили пути попадания индейцев в Америку

Учёные выяснили, что предки индейцев преодолели Берингов пролив, осев в Северной Америке и разделившись на две группы. Авторы статей из журналов Science и Science Advances провели исследования на тему их передвижений и изучили их генетический материал.

Принято считать, что первые переселенцы воспользовались сухопутным перешейком, чтобы попасть в Америку, а территорию современной Канады они пересекали по коридору между двумя ледниковым щитами. Однако в свежих исследованиях говорится, что такой сценарий был невозможен. Учёные начали рассматривать вероятность того, что индейцы попали на континент другим путём.

Американские геологи из университета Южной Дакоты провели исследование скандинавских пород с юго-западного побережья Аляски на предмет наличия в них изотопа бериллия-10, с целью определить, когда исчез ледниковый щит. Помимо этого, учёные проанализировали кости птиц и млекопитающих, найденных в той же местности. После длительного изучения, учёные пришли к выводу, что во время миграции побережье было покрыто ледником, что делало невозможным этот путь попадания на территорию Америки.

В Кембридже и Иллинойском университете было проведено другое исследование, где был проанализирован 91 геном древних индейцев. Оказалось, что более 13 тысяч лет назад переселенцы разделились на две группы: южную и восточную, но позже опять воссоединились. По мнению авторов статьи, это могло произойти в том случае, если одна группа проследовала за другой.