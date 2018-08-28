Число заболевших, казалось побеждённым недугом, растёт с каждым днём. Американский писатель обвинил во всём российскую пропаганду.

Из-за антипрививочного движения в США вновь вспыхнула эпидемия кори. Доходит до того, что некоторые граждане относятся к отказу от прививок, как к отказу от мяса. В многом дело происходит из-за пропаганды в Twitter и, как считает американский писатель Крейг Ангер, виноваты в этом пресловутые «российские боты». Те самые, что вмешались в выборы президента США. Пропагандируя отказ от прививок, российские спецслужбы, по мнению Ангера, пытаются нанести удар по американскому здравоохранению и подрастающему поколению.

В то же время военный журналист Джеффри Сильверман считает, что таким образом власти хотят «разыграть русскую карту», выставив антипрививочников жертвами русской пропаганды.