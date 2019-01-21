Эпидемия кори не за горами: Число заражённых в Нью-Йорке увеличилось до 121

Врачи призывают родителей не идти на риск из-за отказа от вакцинации, который может поставить под угрозу жизни детей.

Как сообщает департамент здравоохранения, число случаев кори в Нью-Йорке с октября прошлого года увеличилось до 121. По данным медицинских учреждений, 108 случаев приходится на детей младше 18 лет. К счастью, фатальных случаем не наблюдается, однако 8 человек были госпитализированы, а 1 ребёнок попал в реанимацию. Более того, эпидемия кори не за горами: только 5 заражённых из 121 были диагностированы на прошлой неделе, а 26 пациентов были выявлены после ослабления симптомов. К слову, большинство случаев произошло в Боро-Парке и Уильямсбурге, районы Бруклина. Однако, как сообщает департамент здравоохранения 5 случаев были зарегистрированы во время поездки в Израиль, где отмечается крупная вспышка кори.

Стоит отметить, в результате проведённой кампании по поощрению вакцинации более 7000 человек получили вакцину против кори. «Как педиатр, я не могу не подчеркнуть, насколько важно вакцинировать детей против кори», — сообщает Оксирис Барбо, доктор медицины. Более того, по словам врача, корь — это серьёзная, заразная и потенциально смертельная инфекция. Заметим, по рекомендации докторов, каждый человек должен быть вакцинирован от кори дважды: минимальный интервал между 1 и 2 прививками против кори – 1 месяц, рекомендуемый интервал – 3-5 лет.